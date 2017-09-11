Интерпол больше не разыскивает аль-Кардави

Интерпол принял решение вычеркнуть известного богослова Юсуфа аль-Кардави из списка лиц, находящихся в международном розыске. Об этом сообщила Арабская организация прав человека.

Ученый постоянно проживает в Катаре. Ордер на его арест был выдан по требованию Египта в 2014. Египетские власти обвиняли аль-Кардави в причастности к убийствам, грабежу, вандализму, поджогам и другим преступлениям. Якобы все эти преступления были совершены ученым после свержения президента Мухаммада Мурси.

Однако, базирующиеся в Великобритании правозащитники утверждают, что Интерпол установил, что в период, к которому относятся обвинения, аль-Кардави не проживал в Египте.

«Это поражение режима Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. После переворота, сопровождавшегося убийствами, десятки египтян были брошены в тюрьму, где у них пытками вырвали признания», - сообщил глава Арабской организации прав человека Мухаммад Джамиль.