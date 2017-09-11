Сионисты забили до полусмерти палестинского подростка

Палестинский подросток лишь по воле Аллаха остался жив после жестокого избиения его группой еврейских маргиналов. Об этом сообщает Палестинский информационный центр.

16-летний Усама Даглас рассказывает, что в день нападения он находился рядом с домом и общался с кузеном. Сионистские подростки набросились на Усаму с кулаками и начали его жестоко бить. Инцидент произошел возле сионистского поселения Хомеш.

«Я был вынужден терпеть тяжелые удары, - говорит он, показывая следы пыток и побоев на теле. - Я просто не могу поверить, что выжил. Это было актом божественного вмешательства».

«Я помню, что меня били по всем частям тела, прежде чем бросили в отдаленном и заброшенном районе умирать», - вспоминает подросток.

Отец мальчика, Джамиль Даглас, подчеркивает, что Усама получил несколько переломов, на его теле нет живого места - гематомы и раны...

«Мой сын, находясь в шаге от смерти, выжил благодаря воле Аллаха. Евреи заявили ему, что собираются убивать».

«И вот ещё... Покушение было совершено на глазах сионистских солдат, которые никак не защитили беспомощного Усаму», -рассказывает отец Усамы.