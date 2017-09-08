Невзоров поддержал мусульман-татар против РПЦ

Александр Невзоров, скандальный общественный деятель, который последние годы ведет непримиримую борьбу против превращения РПЦ и ее возрений в государственные церковь и идеологию, выступил в защиту подвергающихся давлению мусульман-татар.

Невзоров, в частности, откомментировал снятие с защиты докторской диссертации татарского историка Дамира Хайретдинова, посвященной принудительной христианизации татар в Российской империи. Диссертацию сняли с защиты по требованию РПЦ в лице ее представителя Романа Силантьева, написавшего на нее отзыв, в котором она называется "типичным разжиганием религиозной ненависти, оскорбляя миллионы православных христиан на востоке России – чувашей, татар". О том, как получил свою научную степень сам Силантьев, мы писали ранее.

Невзоров откомментировал случившееся следующим образом:

"Мы видим, что сейчас православная цензура распространяется в том числе на соседние коренные религии. Православные ухитряются осуществлять цензуру очень жестко и вместе с тем очень последовательно. На днях была снята с защиты диссертация ни кого-нибудь, а ректора Московского исламского института, заместителя председателя Совета муфтиев Хайретдинова Дамира.

Это 395 страниц – я ее прочел – очень в определенном смысле этого слова серьезного этнографического, антропологического и религиоведческого материала, очень тяжелого и нудного (как полагается для диссертаций такого толка). Она была снята без объяснений только по той простой причине, что в ней была глава о насильственной христианизации. Там со ссылками на источники, очень деликатно, без какого-то политического пафоса и желания поцапаться с оппонентами было упомянуто о том, как среди этих татар-мишарей силой, обманом, деньгами, насилием насаждалось православие в 18-19 веке. Притом все это — общеизвестные вещи. Там было даже так называемое восстание Батырши, когда люди, оскорбленные на тот момент в своих религиозных чувствах, подняли восстание против того царского режима, который насаждал православие. Мы видим, что эта диссертация снята и пока о ее защите речи не может идти".

Укажем в этой связи, что в современной путинской России в отношении к национальным чувствам мусульманских народов произошел откат даже по сравнению с советскими годами. Ведь в последние хотя бы на словах признавалась и осуждалась колониальная, геноцидная и ассимиляторская политика империи, в то время, как сейчас об этом запрещают говорить, причем, мусульманам по окрику РПЦ.

В идеологическом отношении Россия сегодня возвратилась прямо в дореволюционные времена, с той разницей, что в отличие от них за мусульманами Империи (по крайней мере, мусульманами Поволжья) не признаются те ниша и права жить своим укладом, которые были гарантированы им при позднем царизме.

Так что, по отношению к мусульманам путинская Россия сочетает худшее из царизма и советизма. От первого она взяла идеологию православного превосходства, от второго - стремление подстричь всех под одну гребенку, навязав всем один и тот же взгляд не только на настоящее, но и на прошлое.