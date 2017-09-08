Армия Мьянмы утопила лодку с рохинья, плывшими в Бангладеш

Каратели Мьянмы не прекращают насилие и агрессию в отношении мусульман-рохинья. Так, на днях подразделения армии Мьянмы открыли огонь по лодке с рохинья из штата Аракан, предпринявшими попытку переправиться в Бангладеш по реке Наф. В результате погибли десятки человек, в том числе дети.

В социальных СМИ появились фото, сделанные на берегу реки Наф, куда вынесло тела погибших. Многие из них утонули, так как лодка перевернулась после того, как по находившимся в ней людям был открыт огонь.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда армия Мьянмы открывает огонь по лодкам с мусульманами-рохинья, что приводит к гибели множества людей.