Палестина: хранительница самой большой мозаики в мире

В Палестине открыли самую большую мозаику в мире, размером в 827 квадратных метра. Она расположена во дворце халифа династии Омейядов Хишама ибн Абд аль-Малика в городе Иерихоне (к востоку от Западного берега).

«Это одна из крупнейших мозаических картин на Ближнем Востоке и, возможно, в мире», - сообщила министр туризма Палестины Рола Мааея.

Министерство туризма надеется удвоить количество туристов на археологической площадке после открытия напольной живописи, состоящей из 38 мозаичных ковров. Рисунок древней мозаики очень точен и красив, выполнен в 21-м цвете. Возраст картин составляет более 1400 лет.

Перед открытием памятника для публики, палестинские археологи и рабочие восстановили саму мозаику и столбы, украшенные исламскими узорами.

Примечательно, что древняя мозаика была открыта в начале 1930-х годов, но содержалась под слоем песка для сохранения от неблагоприятных погодных условий. В 2010-м году мозаику открыли, но затем захоронили вновь.