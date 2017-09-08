Катар открыл крупнейший порт на Ближнем Востоке

В Катаре эмир Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани официально открыл новый порт Хамад, который стал крупнейшим на Ближнем Востоке.

Отмечается, что коммерческие операции в порту Хамад начались еще в декабре прошлого года. Полное завершение проекта запланировано на 2020 год.

К этому моменту в порту будут работать три контейнерных терминала совокупной мощностью 7,5 млн TEU в год, терминалы для перевалки генеральных грузов, зерновых грузов и транспортных средств, а также специализированный терминал для скота. Стоимость проекта оценивается в 27 млрд катарских риалов (7,4 млрд долларов США).

Издание Aljazeera подчеркивает, что Катар ускорил развитие порта, чтобы обеспечить доставку продовольствия в страну в условиях экономической блокады, введенной с 5 июня шестью крупнейшими странами Арабского залива, в том числе Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ и Бахрейном.