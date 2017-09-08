Мусульманская Барби читает Коран и носит хиджаб

В Дубаи начали производство мусульманского аналога куклы Барби. Владелицей фирмы является предпринимательница Самира Амарир. По ее словам, к производству кукол ее подтолкнула нехватка игрушек для своей двухлетней дочери Дженны, которые соответствовали бы нормам ислама.



Мусульманский аналог Барби назвали Дженной, в честь дочери владелицы компании. Кукла может цитировать четыре суры Корана и ее голова покрыта хиджабом. Одета Дженна в абайю, скрывающую все тело.

«Для меня было очень важным, чтобы моя дочка получила куклу, в которой смогла бы узнать себя. Или, по крайней мере, узнать свою мать», – рассказывает Самира Амарир.