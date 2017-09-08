Жена Эрдогана: «Пусть каждый сделает для мусульман все, что сможет»

Эмине Эрдоган прибыла в лагерь беженцев-рохинья в Бангладеш. Она встретилась и побеседовала со сбежавшими от насилия Мьянмы мусульманами-рохинья.

Эмине Эрдоган призвала международное сообщество принять меры для прекращения насилия против мусульманского населения штата Аракан в Мьянме.

«Нельзя закрывать глаза на происходящее в Аракане только потому, что там живут не наши дети. Ответственность за происходящее лежит на всех. Пусть каждый сделает для мусульман все, что сможет», - сказала Эмине Эрдоган во время посещения лагеря беженцев «Кутупалонг» в Бангладеш.

«Не могу поверить, что все эти зверства творятся в наше время, причем на глазах у мирового сообщества. Если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не невинные люди», - отметила Эмине Эрдоган.