Мьянма заминировала границу с Бангладеш

Представитель Министерства иностранных дел Бангладеш Шахидул Хакье, сообщил, что армия Мьянмы заминировала участки границы с Бангладеш. Он отметил, что это было сделано с целью воспрепятствовать возвращению в Мьянму мусульман-рохинья.

Только на этой недели не меньше трех человек подорвались на установленных на границе Мьянмы и Бангладеш минах.

Как сообщает агентство «Анадолу», в социальных сетях появилось видео обстрела армией Мьянмы араканских беженцев, которые пытались переправиться через реку Наф.