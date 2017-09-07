В Идлибе прогремели взрывы

Агентство «Анадолу» со ссылкой на командира отряда гражданской обороны Идлиба Мухаммеда Хаджа Юсуфа, сообщает о прогремевших в провинции Идлиб серии взрывов.

В результате инцидента погибли шесть и ранения получил один человек.

По словам Мухаммеда Хадж Юсуфа, несколько взрывов прогремело недалеко от стадиона в центре Идлиба. Один раненый в результате взрывов доставлен в больницу, и его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, после взрывов вспыхнул пожар, который удалось потушить.

Причины взрывов пока остаются неизвестными.