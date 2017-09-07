Хаджи прошел 9 тысяч км пешком до Мекки

Молодой индонезиец преодолел 9 тысяч километров пешком, чтобы добраться до Мекки и совершить хадж. Об этом сообщили в Центре международных связей (CIC) министерства культуры и информации Саудовской Аравии, подводя итоги паломничества.

«Для каждого паломника хадж — это глубокий личный опыт. Молодой индонезийский паломник Мухаммед Кахмим Сетяван прошел путь в 9 тысяч километров пешком, прежде чем он прибыл на хадж этого года, в среднем он шел 50 километров в день», — сообщили в центре.

Молодой хаджий начал свое путешествие из родного города Пекалонгана еще 28 августа 2016 года. В дорогу он взял рюкзак с самыми необходимыми вещами и Коран.

На вопрос о том, почему он просто не сел на самолет и не долетел с комфортом в Мекку, Мухаммед ответил, что таким образом он хотел воспитать себя и укрепить свой иман.

Он рассказал, что часто путешествовал ночью, а днем отдыхал в мечетях, общественных зданиях, в жилых домах местных жителей, у которых он находил приют, или же просто располагался на отдых в лесу. В целом, его путешествие прошло гладко, хотя дважды во время поездки молодой хаджий заболевал.