ООН: Асад применил химоружие около 30 раз

Комиссия ООН подготовила доклад о применении Башаром Асадом химического оружия за всю сирийскую войну. В документе сообщается, что с начала войны в 2011 году асадитский режим применил химоружие более 20 раз.

Авторы отчета заявляют о 33 химических атаках, из них 27 совершил режим.

«Правительственные силы продолжали применять химическое оружие против гражданского населения на подконтрольных оппозиционным силам территориях. Худшим стал инцидент в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, где в результате применения сирийской авиацией зарина были убиты десятки человек, большинство - дети и женщины», – говорится в отчете комиссии ООН.

Отчет собирался на основе опроса свидетелей и жертв атак, а также изучением спутниковых снимков и фотографий остатков бомб.

Независимые следователи также заявили, что они «серьезно обеспокоены последствиями международных коалиционных ударов по гражданским лицам».

«В Эль-Джине и Алеппо силы США не приняли все возможные меры предосторожности для защиты гражданских лиц и гражданских объектов при нападении на мечеть. Американские F-15 ударили по зданию, прилегающему к молитвенному залу, после чего самолет выпустил две ракеты Hellfire в людей, спасающихся бегством», – говорится в докладе.

Специалисты ООН добавили, что большинство жителей Эль-Джины заявили, что в этот вечер в здании мечети проводилось обычное религиозное собрание.