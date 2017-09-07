В Татарстане развивают халяль индустрию

Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина анонсировала появление Российского центра исламской экономики.

«Мы планируем зарегистрировать центр в этом году уже. Там надо разработать уставные документы, это серьезная работа. Потом он будет проходить определенный период сертификации», — заявила Минуллина.

Она отметила, что на базе центра создадут пункт сертификации по международным стандартам халяль. Это позволит предпринимателям Татарстана экспортировать свою продукцию.

Предполагается, что будущий центр будет работать по ряду направлений, в частности, это халяль-медицина, халяль-туризм, халяль-продовольствие, IT-халяль и исламская экономика.

«Мы думали, что направления, которые мы выделили, должны быть как отдельные правовые структуры, и они должны быть в составе одного центра, ему подчиняться, это моменты как раз и прорабатываем», — отметила Минуллина.

Примечательно, что учредителями Российского центра исламской экономики станут правительство Татарстана и Сбербанк. Доли участия обсуждаются.