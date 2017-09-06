Жена Эрдогана везет рохинья помощь

Жена турецкого лидера - Эмине Эрдоган прибывает сегодня в Бангладеш для встречи с беженцами-рохинья, изгнанными из родины мьянмарскими военными. Вместе с ней в зону гуманитарного бедствия также отправится основательный груз с помощью от Турецкого агентства кооперации и соотрудничества (TIKA).

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, разрешение на доставку гуманитарной помощи рохинья на территории Мьянмы было получено сразу же после телефонного разговора ее лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В рамках согласованной операции TIKA доставит рохинья 1 000 тонн гуманитарной помощи в виде одежды, еды, спальных наборов и т.п. Груз, предназначенный для 100 000 семей, будет доставлен в зону бедствия вертолетами.

Напомним, что ранее Турция призвала Бангладеш открыт двери для беженцев рохинья, которых тот не хочет пускать в страну, и покрыть связанные с их приемом и размещением расходы.

Также отметим, что ранее Эмине Эрдоган уже навещала рохинья и участвовала в гуманитарных акциях для них.