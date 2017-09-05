Эрдоган лично поговорил с лидером Мьянмы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил главе Мьянмы Аунг Сан Су Куи, чтобы добиться от нее прекращения геноцида в отношении мусульман-рохинья, осуществляемого мьянмарскими военными и буддидистскими молодчиками.

Эрдоган предупредил лидера Мьянмы, что если не положить этому конец, пожар войны может разрастись и поглотить всю эту страну, а также перекинуться на соседние страны.

Кроме того, он предложил создать гарантированные коридоры для выхода беженцев из зоны боевых действий под контролем международных наблюдателей.

Укажем в этой связи, что рукводство Турции предпринимает комплексные усилия для мобилизации исламского и остального международного сообщества в поддержку рохинья. Так, именно Анкара призвала созвать в связи с этим заседание Организации Исламского Сотрудничества, а также предложила покрыть Бангладеш расходы, связанные с приемом беженцев-рохинья, которых он не хочет принимать.

Впоследствии с аналогичными призывами к руководству Мьянмы обратились Пакистан и Индонезия. И даже хунта Сиси осудила насилие "в том числе против мусульман" и призвала руководство Мьянмы "взять ситуацию под контроль".