В Азербайджане бушуют лесные пожары

Несколько дней назад на севере Азербайджана вспыхнули лесные пожары. Стихия охватила лесные зоны возле сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района.

Благодаря усилиям сотрудников министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и МЧС пожар был взят под контроль.

«В результате неотложных и оперативных мероприятий, предпринимаемых в направлении тушения пожара на лесных территориях близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района, ситуация взяты под полный контроль. В настоящее время предпринимаются меры по тушению некоторых задымленных источников», — говорится в сообщении спасательных служб.

Специалисты отметили, что 80% территории уже потушено.