Сила Асада расстреляли спасателя из отряда Белых касок

Силы асадитского режима опять обстреляли пригород Дамаска - Восточную Гуту. В результате удара погибли 4 мирных жителя, в том числе руководитель местного отделения спасателей (Белых касок). Кроме этого порядка семи человек получили ранения.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя сил гражданской обороны провинции Дамаск Умара Абу Убайда, представители сил асадитского режима подвергли минометному обстрелу квартал Мисраба.

По его словам, руководитель отделения «Белых касок» в Восточной Гуте Махмуд Каддо Абу Хамид направился на помощь жителям Мисраба, но попал под обстрел и скончался от полученных ранений.

Восточная Гута, где проживают свыше 400 тысяч человек, уже пять лет находится в осаде сил режима Башара Асада.