Президент Красного Креста встретился с ХАМАС

Вчера президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер посетил сектор Газа. В ходе своего визита он и встретился с главой местного отделения ХАМАС Яхьей Сануаром.

Маурер заявил, что МККК не прекратит оказывать медицинскую помощь нуждающимся сектора Газа. Ситуацию в регионе он назвал «очень трагической».

Стоит отметить, что в ходе беседы Маурер попросил представителя ХАМАС предоставить ему возможность встретиться с пропавшими без вести израильскими солдатами, которые, по мнению Тель-Авива, живы и находятся в плену в Газе. Как ответил на эту просьбу лидер ХАМАС, неизвестно.