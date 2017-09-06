Их нравы

Раввин: играть в футбол по субботам – сильнейшее осквернение шаббата

6 сентября в 11:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Главный раввин Беэр-Шевы Иегуда Дери заявил, что  футбольные матчи по субботам являются массовым осквернением шаббата. По его мнению, игра в футбол – это тоже работа, а работать в субботу запрещено. Кроме того, субботние матчи  привлекают миллионы спортивных фанатов, которые слушают и смотрят  трансляции матчей, тем самым также оскверняя шаббат. 

Дери добавил, что возможность отменить игры по субботам появилась после того, как сотни людей обратились в БАГАЦ (Верховный суд в Израиле) с заявлением о том, что футбол – это профессия, а работать в шаббат они не хотят. 

Рассмотрение по данному вопросу назначено на 18 сентября.

Раввин заявил, что находящиеся у власти ортодоксы своими действиями разрешают осквернение субботы.

«В правительстве не может быть места представителям харедим, которые санкционируют осквернение шаббата», -  заявил раввин.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0