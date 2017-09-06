Малайзия отчитала посла Мьянмы

В связи с насилием в отношении мусульман-рохинья, власти Малайзии вызвали посла Мьянмы. Джакарта выразила недовольство продолжающемся насилием в штате Ракхайн, в результате которого около 125 000 мусульман были вытеснены в соседний Бангладеш.

Министр иностранных дел Малайзии Анифа Аман заявил, что последние события в Мьянме продемонстрировали, что власти этой страны не добились прогресса в поиске мирного решения проблемы в отношении рохинья.

«Учитывая эти события, правительство Малайзии считает, что вопрос о насилии и дискриминации в отношении рохинья должен быть повышен до высокого международного форума», - говорит в своем заявлении Анифа.