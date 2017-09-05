Турки оказали гуманитарную помощь рохинья

Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) оказал гуманитарную поддержку мусульманам-рохинья, которые успели бежать от насилия Мьянмы в Бангладеш. Позже власти последнего закрыли свои границы и до сих пор не впускают рохинья.

Фонд İHH, в частности, доставил гуманитарный груз с продовольствием, в который вошли рис, мука, соль и растительное масло.

Кроме продуктов, Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) доставил араканцам медикаменты, одежду для взрослых и детей, средства гигиены и другие предметы первой необходимости.