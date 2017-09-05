ООН призвала к решительным действиям в Йемене

В совместной статье Координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О’Брайена, министров иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и Швейцарии Дидье Буркхальтера сообщается, что 40% жертв холеры в Йемене – это дети.

«Кризис в Йемене – это рукотворная катастрофа. Он стал следствием конфликта, в ходе которого применяется тактика, приводящая к страданиям людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры», - говорится в документе.

Авторы отметили, что «гремучая смесь» конфликта, голода и холеры – серьезная угроза жизни для 21 миллиона йеменцев. «У миллионов людей в результате бомбардировок и обстрелов были разрушены дома, уничтожены школы, рынки, целые города. Семьи, спасая свою жизнь, были вынуждены бежать», - говорится в статье.

В статье приводится, что по меньшей мере, 40 процентов жертв холеры - дети. Сейчас оказанием гуманитарной помощи йеменцам занимаются более 120 гуманитарных организаций. Две трети из них - национальные НПО. «Но этого недостаточно», - заявили представители ООН, Швеции и Швейцарии.

Авторы призвали предпринять решительные действия на четырех направлениях: обеспечить безопасный гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи; увеличить масштабы гуманитарной помощи; снять в Йемене ограничения на импорт и добиваться прекращения огня.

Кроме того, авторы заявления призвали международных доноров выполнять свои обязательства, взятые в апреле 2017 года на конференции по Йемену. Тогда доноры пообещали выделить для Йемена 1,1 млрд. долл. США. На сегодняшний день было получено три четверти этой суммы.