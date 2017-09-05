Силы Асада обстреляли рынок в районе Дамаска

В пригороде Дамаска в Восточной Гуте силы асадитского режима совершили артиллерийский обстрел рынка. Сообщается о 15 раненых.

По словам представителя сил гражданской обороны квартала Айн Терма в Восточной Гуте Умара Абу Убайда, район, который подвергся нападению, считается одной из зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Абу Уайда отметил, что раненых доставили в местный полевой госпиталь. Состояние некоторых из врачи оценивают, как тяжелое.

Кроме того, удар нанес значительный материальный ущерб торговцам рынка.

Агентство «Анадолу» отмечает, что на днях оппозиционная группировка «Файлак-ар-Рахман» объявила, что нанесла удар по позициям сил режима Асада, убив, по меньшей мере, 25 солдат. Предполагается, что удар по рынку в Восточной Гуте стал ответом на действия оппозиции.

Стоит подчеркнуть, что Асад продолжает обстреливать Дамаск, несмотря на объявленный режим прекращения огня.