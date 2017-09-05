Турция отреагировала на осквернение мечети в Нидерландах

В Нидерландах в городе Венло исламофобы вывесили на строящуюся мечеть плакаты с антиисламскими лозунгами. На действия вандалов отреагировала турецкая сторона. В частности, вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу выступил с осуждением действий исламофобов, которые оставили возле будущей мечети плакаты с расистскими лозунгами.

Хакан Чавушоглу заявил, что места отправления культа являются символом свободы религии, веры и совести. «Те, кто хочет разрушить этот символ, разрушить наше общее наследство, не извлекут пользы из ненависти и дискриминации», - заявил он.