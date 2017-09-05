Общество

Татарстан после самолетов халяль едой обеспечит РЖД

5 сентября в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

На борт одного из российских авиаперевозчика  Республика Татарстан поставляет халяльное питание. Об этом сообщила  генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева.

«Совсем недавно освоили бортовое питание халяль для пассажиров одного из крупнейших авиаперевозчиков России», - сообщила Ананьева, при этом она не уточнила о какой именно авиакомпании идет речь. 

Кроме того, он рассказала о дальнейших планах организации халяльного питания и для поездов.

«Сейчас разрабатываем халяльное меню для Российских железных дорог», — заявила Гузель Ананьева.

Автор: Нуруль Иман
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