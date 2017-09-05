Татарстан после самолетов халяль едой обеспечит РЖД

На борт одного из российских авиаперевозчика Республика Татарстан поставляет халяльное питание. Об этом сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева.

«Совсем недавно освоили бортовое питание халяль для пассажиров одного из крупнейших авиаперевозчиков России», - сообщила Ананьева, при этом она не уточнила о какой именно авиакомпании идет речь.

Кроме того, он рассказала о дальнейших планах организации халяльного питания и для поездов.

«Сейчас разрабатываем халяльное меню для Российских железных дорог», — заявила Гузель Ананьева.