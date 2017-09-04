Турция помогает в Судане трудоустраивать женщин

В столице Судана Хартум турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) открыло ателье.

В торжественной церемонии открытия приняли участия представители турецкой и суданской сторон. В частности, на мероприятии были глава TİKA Сердар Чам, глава Управления человеческими ресурсами Хартума Джафер Ахмед Абдулла, депутат от Партии справедливости и развития Турции Лютфия Сельва Чам и представители местных властей.

Ателье открыто при судано-турецком учебном центре для педагогов профессионально-технических училищ в Хартуме.

Присутствующие чиновники отметили, что ателье создаст дополнительные возможности для трудоустройства женщин в Хартуме.