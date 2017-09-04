В Кабардино-Балкарии сошел сильный селевой поток

В Кабардино-Балкарии в ночь на 1 сентября со склона ущелья Адыл-Су в русло реки Баксан сошел селевой поток. В результате стихии была повреждена трасса Прохладный — Азау, три машины оказались смыты с дороги, в них находилось пять человек. Среди пропавших числится глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП. Курорт Эльбрус оказался заблокирован. На момент трагедии, в нем находилось около 7700 человек.

Как отмечают в МЧС республики, за три дня после схода селевого потока спасатели эвакуировали 731 человека.

На данный момент спасатели продолжают работу по поиску пропавших без вести.