Разбушевавшийся сионист хотел прервать азан в Ид аль-Адха

В Израиле мэр-сионист захотел с самого утра испортить мусульманам праздник Ид аль-адха. Речь идет о градоначальнике города Лод Яире Ревиво. В праздничный день он ворвался в мечеть с требованием остановить муэдзина, который произносил азан в громкоговоритель. Агрессивное поведение градоначальника Яира Ревиво, разумеется, встретило отпор мусульман, которые не позволили ему прервать призывающего на намаз.

Так называемый «закон муэдзинов», согласно которому запрещено произносить азан с использованием громкоговорителя, не дает право никому врываться в мечеть и срывать призыв к молитве. Тем не менее, Ревиво со своими сторонниками не стали дожидаться приезда полиции, и решили ворваться в мечеть прямо во время азана.

Между мусульманами и сионистами возник спор, который перерос в столкновение. Разбушевавшегося мэра пришлось угомонить прибывшей полиции.

Отмечается, что имам, который нарушил «закон муэдзинов», вынужден будет явиться на допрос в отделении полиции.