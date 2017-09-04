Турки раздали мясо в Сирии на Ид аль-Адха

IHH - Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции – в дни праздника Ид аль-Адха раздали в Сирии жертвенное мясо среди 250 тысяч человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Координатор İHH в Сирии Салим Тосун рассказал, что мясо-курбан распределили среди жителей Идлиба, Алеппо, Хамы, Хомса, Эль-Баба, Джераблуса, Аазаза и пригорода Дамаска - Восточной Гуты.

Отмечается, что Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) занимается оказанием помощи нуждающимся по всему миру и работает на протяжении 25 лет.