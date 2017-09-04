Мусульмане России вышли поддержать единоверцев. Госимамы от них отмежевались

Вчера в Москве сотни мусульман вышли на митинг протеста против геноцида своих единоверцев в Мьянме к ее посольству.

Событие произвело эффект разорвавшейся бомбы, как в провластных и пассивно-обывательских кругах, привыкших к безмолвию российских мусульман, так и среди т.н. либеральной оппозиции, начавшей ныть относительно того, что в отличие от них мусульмане не побоялись провести несанкционированный митинг, а полиция не решилась их разгонять.

Это чрезвычайно знаковое событие не только потому, что мусульмане, по крайней мере, в Москве, впервые за многие годы, если не десятилетия вышли на несанкционированный митинг, но и потому, что они пошли вразрез с официальной политикой Кремля. Который, напомним, поддержал буддидистский режим Мьянмы в истреблении мусульман-рохинья.

Так что, в известной степени это событие можно назвать первым, стихийным проявлением де-факто оппозиции мусульман Кремлю, не желающему признавать их фактором, с которым необходимо считаться как во внутренней, так и во внейшней политике.

В этой связи неудивительна позиция надсмотрщиков Кремля над мусульманами - одиозных имамов и муфтиятов-коллаборационистов, выступивших в защиту своих хозяев от своих (?) единоверцев.

Наиболее одиозно в этом плане выступил т.н. "Муфтият Республики Дагестан" (ДУМД), где также прошло стихийное выступление мусульман против истребления их единоверцев в Мьянме. В ДУМД в связи с этим заявили следующее:

"Муфтият Республики Дагестан заявляет, что не имеет никакого отношения ко всем происходящим на данный момент в Дагестане несанкционированным митингам, идущим вразрез с официальной позицией Российского государства, и противостоянию властным структурам республики".

Отговаривали мусульман от участия в акции протеста и московские имамы - братья Аляутдиновы: Ильдар и Шамиль. Первый объяснил свою позицию осторожностью - мол, митинг был несанкционированным, а потому участие в нем чревато последствиями, а второй и вовсе назвал зовущих на улицы мусульман "безмозглой толпой", "интернет-крикунами" и "провокаторами".

Тем временем, пока прогосударственные имамы России осуждали мусульман, вышедших в защиту рохинья, последних поддержали... глава буддистов всего мира Далай-Лама, осудивший действия правительства Мьянмы, и Папа Римский, призвавший их остановить геноцид.