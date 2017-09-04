Корея: мир на пороге новой ядерной войны

Режим полоумных коммунистических фанатиков, правящих в Северной Корее, семимильными шагами продолжает двигаться к развязыванию новой ядерной войны.

Вчера коммунисты заявили об успешном испытании водородной бомбы. Результат - землетрясение магнитудой 5,6 баллов, зафиксированное в Корее сейсмологами мира.

Председатель оборонного комитета Южной Кореи Ким Ен У заявил о том, что мощность бомбы, испытанной коммунистами, составляет 100 килотонн и примерно в 4-5 раз превышает сброшенную американцами на Нагасаки.

Оценки министерства обороны Японии не сильно отличаются - по мнению его главы Ицутори Онодэры, она составляет 70 килотонн.

Напомним, что ранее власти США обещали подвергнуть "тотальному уничтожению" не только руководство, но и народ КНДР, если они не откажутся от планов по ядерному вооружению. В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не допустить новой ядерной войны.