Эрдоган надеется, что ядерной войны в Корее не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что конфликт вокруг Северной Кореи не дойдет до ядерной войны, которая будет иметь катастрофические последствия для всего человечества.

Меж тем, как заявил президент США Дональд Трамп, подготовка к американской военной операции против КНДР уже начата.

Ранее руководство КНДР заявило о готовности нанести ракетный удар по прилегающему к ней острову Гуам, на котором находится американская военная база. Заявление последовало после обещания главы Пентагона Джеймса Маттиса, имеющего армейскую кличку "Бешенный пес", подвергнуть "тотальному уничтожению" не только руководство, но и народ КНДР, если они не откажутся от планов по ядерному вооружению.

Таким образом, человечество сегодня стоит в двуг от возможного ядерного конфликта, впервые после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, кстати, рядом с зоной нынешнего конфликта.