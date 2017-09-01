Турция предложила заплатить Бангладешу за прием рохинья

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (на фото) заявил, что его страна готова оплатить Бангладешу все расходы, связанные с приемом беженцев-рохинья, если тот согласится открыть для них свои границы.

Напомним, что ранее Бангладеш не только отказался принимать беженцев-рохинья, изгоняемых мьянмарскими войсками, но и предложил последним помощь в борьбе с повстанцами-рохинья.

Что касается беженцев, нежелание их принимать Бангладеш объясняет тем, что это станет непосильной нагрузкой для его экономики. Однако теперь Турция предложила ему взять на себя эти расходы.

Кроме этого, Чавушоглу заявил, что Турция самым серьезным образом работает для решения проблемы рохинья. В числе предпринятых мер он указал на разговор президента Турции Эрдогана с генсеком ООН Антонио Гуттеришем, призыв к Организации Исламского Сотрудничества включиться в решение проблемы и намерение в скором времени провести большой международный саммит в Турции по этой проблеме.

"Мы должны найти решение этого кризиса", - заявил Чавушоглу.