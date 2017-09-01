Запад критикует Мьянму. Турция призывает к давлению на нее

На состоявшемся вчера экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном по инициативе Великобритании, действия властей Мьянмы были подвергнуты критике в части использования несоразмерного насилия, затрагивающего местное население.

В частности, представитеь США при ООН Никки Хейли заявил в этой связи следующее: "Мы осуждаем атаки групп боевиков в штате Ракхайн. Тем не менее, силы безопасности Бирмы действуют для предотвращения дальнейшего насилия, и они ответственны за соблюдение международного гуманитарного права, что подразумевает не совершение атак на невинных жителей и гуманитарных работников, обеспечение доступа к нуждающимся".

Правительство Мьянмы в связи с этим призывается обеспечить "соблюдение прав и достоинства всех сообществ в штате Ракхайн и по всей стране".

Не менее критичен был постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт, заявивший от имени своей страны следующее: «Мы обеспокоены ситуацией в Мьянме и осуждаем любые формы насилия. Призываем все стороны конфликта снизить накал напряжения».

Накануне заседания Совбеза ООН его генсеку Антонио Гутерришем позвонил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который призвал оказать на власти Мьянмы максимальное давление с целью вынудить их прекратить геноцид мусуьман-рохинья.

Напомним, что днем раньше действия властей Мьянмы безоговорочно поддержала Россия, которая по словам Владимира Путина является "самым верным, последовательным и надежным защитником интересов исламской религии".