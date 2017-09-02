Среда обитания

Американцев в Афганистане оказалось больше, чем думали

2 сентября в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Пентагон рассказал о численности американских войск в Афганистане.  По словам министерства обороны США, в настоящее время в Афганистане находятся около 11 тысяч американских военных. Ранее Пентагон сообщал о 8400 военнослужащих.

Расхождения в предоставлении информации о  численности американских военных объяснил пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. Она сообщила, что оценка численности контингента в 11 тысяч человек основана на упрощенной методологии учета, обеспечивающей более значительную «транспарентность» при одновременном «повышении способности командиров адаптироваться к ситуации на поле боя».

Более низкий показатель, приведенный выше, исключал военнослужащих, направленных в Афганистан на срок менее 120 дней.

Ранее официальные лица США  высказывали предположение, что в будущем американский контингент в Афганистане может увеличиться на 4 тысячи человек.

Автор: Нуруль Иман
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