Американцев в Афганистане оказалось больше, чем думали

Пентагон рассказал о численности американских войск в Афганистане. По словам министерства обороны США, в настоящее время в Афганистане находятся около 11 тысяч американских военных. Ранее Пентагон сообщал о 8400 военнослужащих.

Расхождения в предоставлении информации о численности американских военных объяснил пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. Она сообщила, что оценка численности контингента в 11 тысяч человек основана на упрощенной методологии учета, обеспечивающей более значительную «транспарентность» при одновременном «повышении способности командиров адаптироваться к ситуации на поле боя».

Более низкий показатель, приведенный выше, исключал военнослужащих, направленных в Афганистан на срок менее 120 дней.

Ранее официальные лица США высказывали предположение, что в будущем американский контингент в Афганистане может увеличиться на 4 тысячи человек.