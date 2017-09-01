На родине Мушаррафу светит тюрьма

Антитеррористический трибунал Пакистана выдал ордер на арест беглого экс-президента страны Первеза Мушаррафа, обвинив его в соучастии в убийстве бывшего главы пакистанского правительства Беназир Бхутто. Таким образом, в случае возвращения Мушаррафа в страну, его стразу поместят в тюрьму.

Кроме того, суд постановил арестовать все имущество Мушаррафа в Пакистане.

Напомним, что в 2016 году экс-президенту было разрешено покинуть Пакистан по состоянию здоровья. Мушаррафа обвинили в организации убийства Бхутто еще в 2013 году.