США выдворяет российских дипломатов

США принимают ответные меры в отношении России, которая заявила о сокращении американского дипломатического персонала. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Вашингтон решил закрыть генконсульства России в Сан-Франциско в штате Калифорния, и два дипломатических объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне.

США требуют от российских дипломатических ведомства прекратить свою работу до 2 сентября, а их сотрудников покинуть штаты.

В заявлении говорится, что подобная мера необходима для соблюдения паритета после требования российской стороны по сокращению числа сотрудников американских дипмиссий в РФ — теперь в каждой стране останется по три консульства.