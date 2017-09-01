У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 баллов.

Эпицентр находился в 72 километрах к юго-западу от города Париаман. Очаг землетрясения залегал на глубине 49,5 километра.

По словам местных властей, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

По словам специалистов, Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год.