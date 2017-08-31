Армения обстреляла Азербайджан 155 раз за 2 дня

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянские военные нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения 29 августа и в ночь на 30 августа с использованием крупнокалиберных пулеметов.

Согласно информации силового ведомства, обстрелы были замечены со стороны армянских сел Шаваршаван, Паравакар, Мосесгех, Чинари и Айгедзор.

Также обстрелам подверглись азербайджанские военные с позиций близ населенных пунктов и безымянных высот в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Джебраильском, Гейгельском и Геранбойском районах. Об этом также сообщает Минобороны Азербайджана.

Представители Армении никак не прокомментировали эти заявления Баку.