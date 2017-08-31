Бангладеш оставляет на растерзание мусульман-рохинья

Мусульман народности рохинья в Мьянме за последние несколько дней постигла очередная страшная волна насилия. Несколько сотен людей, в том числе женщин и детей, были убиты руками фанатичных буддистов. Все эти ужасные преступления творятся с одобрения режима и при неторопливой реакции мирового сообщества.

Измученные мусульмане рохинья спасаясь от смерти бегут к границе с Бангладеш. Как сообщают СМИ, за последние несколько дней из Мьянмы около девяти тысяч мусульман- рохинья бежали в Бангладеш.

Однако, еще тысячи из них остаются на границе, так как власти соседнего Бангладеш не хотят впускать их в страну, оставляя на явную смерть фанатичных карателей.