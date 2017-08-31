Кувейт разрешил Украине ввоз птиц

Кувейт снова разрешил ввоз продукции птицеводства (мяса птицы и яиц) происхождением из Украины. Временный запрет был введен после случаев выявления высокопатогенного гриппа птицы. Об этом сообщает Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины.

«Снят запрет на импорт из Украины мяса птицы (свежее, охлажденное, замороженное, обработанное), производных от него продуктов и яиц учитывая отсутствие опасности заражения птичьим гриппом (H5N8)», - говорится в сообщении Совета.

Напомним, что в середине марта пять стран - Ирак, Китай, Катар, Йемен и Иордания – ввели полный запрет на ввоз птицы из Украины в связи с распространением в ряде украинских регионов птичьего гриппа. Еще несколько стран - Гонконг, страны Европейского Союза, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты - ограничили ввоз птицы из Украины по принципу регионализации – то есть запретили импорт только из тех областей, где зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

Уже в июне-июле Катар, Иордания, Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ отменили соответствующий запрет.