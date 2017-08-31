Афганистан: удар ВВС США привел к гибели 28 людей

В среду утром американские ВВС разбомбили на территории восточной афганской провинции Логар жилой дом, в котором на тот момент находились люди.

Трагедия произошла в одном из районов города Пули-Алам, являющегося провинциальным административным центром.

Как сообщили местные власти, жертвами авиаудара стали до 28 мирных жителей, в числе которых были женщины и дети. Лишь одному из жителей удалось избежать гибели, поскольку на момент бомбардировки его не было дома.

Местные власти направили в район трагедии следственную бригаду для расследования произошедшего. Стоит отметить, что ещё один случай гражданских потерь при авиаударе подлежит расследованию в западной провинции Герат, где погибли 16 мирных жителей и пострадали ещё 7.