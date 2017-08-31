В Египет вернулся посол Израиля

Посол Израиля Давид Говрин вернулся в Египет после того, как покинул страну девять месяцев назад. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Представитель Израиля покинул Египет в ноябре прошлого года. На днях он прибыл в египетскую столицу из Тель-Авива.

По предварительным данным, он прибыл в Египет для обсуждения мер безопасности, связанных с возобновлением работы сионистского диппредставительства в Египте.

В ноябре 2016 года сотрудники посольства Израиля в Каире во главе с послом Давидом Говрином покинули Каир без каких-либо объяснений. The Daily Telegraph сообщала, что это произошло в связи с проблемами в сфере безопасности.