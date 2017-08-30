Осужденному русскому мусульманину назначили новый срок

На своей странице в Facebook пользователь Абдульвахиди Мансур сообщает о продолжении репрессий против русского мусульманина Александра Галамбицы. Напомним, силовики назначили Александра «вербовщиком террористов», подкинули ему оружие и наркотики, а суд осудил на три с лишним года лишения свободы.

Абдульвахиди Мансур рассказывает о новом уголовном деле в отношении Александра. «Парень сидел на Сахалине, в зоне, где мусульман практически нет, в условиях жесткого давления. Большую часть своего срока - в карцере, по надуманным нарушениям режима, так, словно он жесткий отрицала, хоть звезды на плечах коли. У него отнимали литературу, не передавали посылки, мешали выполнять религиозные обязанности. Но парень не ломался и стойко переносил все испытания. И вот сегодня он должен был выйти. Однако сразу же у ворот колонии он был вновь задержан, теперь за «оправдание терроризма», которым он якобы занимался в условиях зоны с практическим отсутствием мусульман. Видимо, оправдывал терроризм в условиях ЕПКТ. Не помогло и присутствие адвоката, которого также как и Александра, положили лицом в грязь, и просто отбросили в сторону».

Репрессивная машина России уже не в первый раз применяет практику режимов среднеазиатских республик, в частности, Узбекистана. Все чаще приходится слышать, когда осужденному по надуманным обвинениям человеку добавляют срок до того, как он еще не успел выйти на свободу. Таким образом, российский режим готов упечь человека в тюрьму и держать его там неизвестно сколько, каждый раз добавляя новые сроки по сфабрикованным делам.