Визит Эрдогана в Азербайджан отложен

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан отложен на некоторое время. Об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в беседе с журналистами.

При этом он отметил, что посещение турецкого главы Баку состоится в ближайшее время.

Президент Турции должен был совершить официальный визит в Азербайджан 10-11 сентября. В рамках поездки предусматривалось проведение заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. В ходе заседания предполагалось рассмотрение перспектив развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных направлениях.

Кроме того, в рамках визита были запланированы встречи Эрдогана с официальными лицами страны.