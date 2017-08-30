В преддверии Курбан-байрама в Татарстане открыли мечеть

В Тукаевском районе Республики Татарстан открыли 57-ю мечеть. Знаменательное событие в преддверии праздника Курбан-байрам произошло в деревне Туирово.

На мероприятие прибыл мухтасиб района Джавдат хазрат Харрас, который и открыл мечеть.

В своем выступлении он сообщил, что открывшаяся мечеть уже 57-я в районе. «Если есть деревня, в ней должна быть и мечеть. Но она не должна пустовать, если на пятничные намазы будет приходить больше людей, если и молодежь подтянется, духовная жизнь наладится», – сказал Джавдат хазрат.