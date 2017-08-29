США потеряли в Афганистане 714 миллиардов долларов!

В США продолжают обсуждать недавно опубликованный доклад Специального инспектора Пентагона по Афганистану (SIGAR), проинспектировавшего эффективность расходования американских средств, вложенных в эту страну.

А обсуждать, действительно, есть что. Потому что, если верить докладу инспектора, масштабы разворовывания американских денег для Афганистана оказываются такими, что им позавидовал бы сам Сердюков.

В общей сложности, с 2001 года США потеряли в Афганистане 714 миллиардов американских долларов. Это примерно 47 миллиардов долларов в год, что больше, чем годовые госбюджеты многих стран.

Как признает инспектор, значительная часть этих средств разворована и спущена в унитаз из-за коррупции и просто некомпетентности американских марионеток.

Собственно, стоит ли удивляться, что при таком финансировании американцы так и не смогли за эти годы достигнуть цели установления полного контроля над территорией Афганистана? Вопрос в том, сколько еще денег, а с ними и жизней им ндо потратить, чтобы отказаться от этой безнадежной затеи?