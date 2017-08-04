Трамп проигрывает и истерит

Президент США Дональд Трамп обрушил свои эмоции на американское военное командование, обвинив их в поражениях Америки в Афганистане.

«Мы не выигрываем. Мы проигрываем», — заявил он, признав тот факт, что на 14-м году наземной операции в Афганистане американцы не могут взять его под контроль свой и своих марионеток из Кабула и периодически терпят поражения от талибов*.

Впрочем, похоже проигрывают не только американцы в Афганистане, но и Трамп как президент. За несколько месяцев его нахождения в Белом доме в отставку ушло рекордное количество советников президента, будь то ответственных за национальную безопасность (Флинн), инновации (Маск), медицину и науку (Шутц, Бредли-Спрингер, Браун, Берлей, Гранадос, Огле), ближневосточную политику (Харви).

Как считает Лейк Джексон, аналитик Института Рона Пола, Дональд Трамп фактически не является действующим президентом США. Он находится под угрозой импичмента и занят борьбой не только с проигравшей Демократической партией, но и с истеблишментом его собственной Республиканской, а в его команде царит кадровая чехарда. При этом Конгресс навязывает ему решения по ключевым вопросам внутренней и внешней политики, как это было с недавними санкциями против России, закон о которых он был вынужден подписать, но обвинил Конгресс в беспрецедентном и опасном ухудшении отношений с ней.