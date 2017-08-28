Улемы Туниса против предложения президента узаконить прелюбодеяние

Руководство главного исламского центра Туниса - Университета Зайтуна выступило против призывов президента этой страны Беджи Каид Эс-Себси к узакониванию прелюбодеяния через придание статуса признанных государством браков сожительствам мусульманок с иноверцами.

Также руководство Зейтуны осудило предложение уравнять государственным законом доли наследования сыновей и дочерей.

Напомним, что сейчас в Тунисе семейное и наследственное право в основе все еще имеет своим источником Шариат, который запрещает мусульманкам выходить замуж за кого-либо кроме мусульман и устанавливает долю в наследстве дочери в размере половины от доли сына.

90-летний президент Туниса, представляющий радикально-секуляристскую партию "Нидаа", пришедшую на смену происламской партии "Ан-Нахда", выступая недавно перед сборищем феминисток, призвал отвергнуть эти нормы Шариата во имя "равноправия женщин".

К счастью, у ведущих исламских ученых (улемов) хватило мужество сказать слово правды в лицо тирану и выступить в защиту своей религии.