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В Азербайджане произошел пожар на военной базе. Есть пострадавшие

28 августа в 14:15 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Вчера в одной из воинских частей Азербайджана возник пожар, который спровоцировал взрывы. Инцидент произошел недалеко от  поселка  Гилязи  Хызинского района.

В домах местного населения оказались детонированные боевые припасы ракеты системы «Град». По словам очевидцев, ракеты словно сыпались с неба.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что доставили в Сиязяньский диагностический центр шесть человек с осколочными ранениями.

Ведомство отказалось комментировать, являются ли пострадавшие гражданскими или военными лицами.

Азербайджанские власти сообщили. что спасатели эвакуировали население поселков Гилязи, Сталчай и других близлежащих населенных пунктов.


В Главном управлении азербайджанской дорожной полиции приняли решение о полном ограничении движения вблизи места взрыва. Также частично перекрыта трасса, ведущая к азербайджано-российской госгранице. 

Автор: Нуруль Иман
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