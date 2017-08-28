В Азербайджане произошел пожар на военной базе. Есть пострадавшие

Вчера в одной из воинских частей Азербайджана возник пожар, который спровоцировал взрывы. Инцидент произошел недалеко от поселка Гилязи Хызинского района.

В домах местного населения оказались детонированные боевые припасы ракеты системы «Град». По словам очевидцев, ракеты словно сыпались с неба.



В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что доставили в Сиязяньский диагностический центр шесть человек с осколочными ранениями.

Ведомство отказалось комментировать, являются ли пострадавшие гражданскими или военными лицами.

Азербайджанские власти сообщили. что спасатели эвакуировали население поселков Гилязи, Сталчай и других близлежащих населенных пунктов.



В Главном управлении азербайджанской дорожной полиции приняли решение о полном ограничении движения вблизи места взрыва. Также частично перекрыта трасса, ведущая к азербайджано-российской госгранице.